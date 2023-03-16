20 тысяч разновидностей пчёл, 2023

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Постер фильма 20 тысяч пород пчёл
7.3
Киноафиша Фильмы 20 тысяч пород пчёл
7.3

20 тысяч пород пчёл

, 2023
20.000 especies de abejas
Испания / драма / 18+
Постер фильма 20 тысяч пород пчёл
7.3

О фильме

8-летний Айтор, рожденный мальчиком, решает сменить пол и стать девочкой, встречая сопротивление со стороны семьи и общественности.

В ролях

София Отеро
Coco
Ане Габарайн
Lourdes
Ициар Ласкано
Lita
Мартксело Рубио
Gorka
Патриция Лопез
Ane
Сара Козар
Leire
Мигель Гарсес
Jon
Unax Hayden
Eneko
Andere Garabieta
Nerea
Julene Puente Nafarrate
Niko
Режиссер Эстибалис Урресола Солагурен
Сценарист Эстибалис Урресола Солагурен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 27 октября 2023
Премьера в мире 16 марта 2023
Дата выхода
30 июня 2023 Австрия
30 ноября 2023 Венгрия
29 июня 2023 Германия 6
22 августа 2024 Греция
12 октября 2023 Дания 7
11 января 2024 Израиль
21 апреля 2023 Испания
14 декабря 2023 Италия
16 марта 2023 Литва N13
11 января 2024 Нидерланды AL
8 декабря 2023 Польша
20 июля 2023 Португалия
7 декабря 2023 Сербия
8 марта 2024 Тайвань 6+
14 февраля 2024 Франция
17 ноября 2023 Швеция Btl
27 декабря 2023 Южная Корея 12
5 января 2024 Япония
Сборы в мире $1 193 593
Производство Especies de Abejas, Euskal Irrati Telebista (EiTB), Gariza Films
Другие названия
20.000 especies de abejas, 20,000 Species of Bees, 20, 000 Species of Bees, 20.000 Arten von Bienen, 20 000 espèces d'abeilles, 20 000 Espécies de Abelhas, 20 000 gatunków pszczół, 20 Ngàn Loài Ong, 20 мың ара тұқымдары, 20 тысяч пород пчёл, 20,000 Minim shel Dvorim, 20.000 espècies d'abelles, 20.000 Espécies de Abelhas, 20.000 specie di api, 20.000 vrsta pčela, 20.000 είδη μελισσών, 20000 liiki mesilasi, A méhek húszezer fajtája, Kald mig Lucía, Kalla mig Lucía, ミツバチと私, 兩萬種蜜蜂, 花蜂二萬種, 20, 000 specie di api

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
7 IMDb
Обновлено 10 сентября 2024

Отзывы о фильме

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