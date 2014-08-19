Унивеситетская кровь, 2014

Во время студенческой жизни с постоянными лентами и вечеринками начинают происходить страшные вещи.Каждый день погибает один из учеников,которого находят в стенах университета.Местом убийства становится обычная,тихая библиотека.При этом ее работники каждый день находят новый труп.Люди,которые работают в библиотеке,сами приходят в тихий ужас от происходящих событий,ведь убийца работает очень тихо.Полиция включается в расследование для того,чтобы наказать преступника и прекратить череду страшных убийств и решает устроить засаду,они уговаривают студента поучаствовать в качестве приманки,при этом гарантируют ему полную безопасность.Но как они не старались,у них не выходит оставить студента живым.Подняв старые сводки по колледжу,полиция наталкивается на историю студента,который погиб очень давно в стенах университета.Преступление,которое было не раскрыто.Призрак этого студента,возможно,и есть то зло,которое убивает учащихся в колледже.