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Постер фильма Унивеситетская кровь
3.6
Киноафиша Фильмы Унивеситетская кровь
3.6

Унивеситетская кровь

, 2014
Varsity Blood
США / ужасы, триллер / 18+
Постер фильма Унивеситетская кровь
3.6

О фильме

Во время студенческой жизни с постоянными лентами и вечеринками начинают происходить страшные вещи.Каждый день погибает один из учеников,которого находят в стенах университета.Местом убийства становится обычная,тихая библиотека.При этом ее работники каждый день находят новый труп.Люди,которые работают в библиотеке,сами приходят в тихий ужас от происходящих событий,ведь убийца работает очень тихо.Полиция включается в расследование для того,чтобы наказать преступника и прекратить череду страшных убийств и решает устроить засаду,они уговаривают студента поучаствовать в качестве приманки,при этом гарантируют ему полную безопасность.Но как они не старались,у них не выходит оставить студента живым.Подняв старые сводки по колледжу,полиция наталкивается на историю студента,который погиб очень давно в стенах университета.Преступление,которое было не раскрыто.Призрак этого студента,возможно,и есть то зло,которое убивает учащихся в колледже.

В ролях

Дэбби Рошон
Nancy Wallace
Лекси Джованьоли
Hannah Wallace
Уэсли Скотт
Jeff Jenson
Натали Пейтон
Tina Blair
Блэр Джексон
Blaine Bochner
Elyse Bigler
Heather Zann
Melody Herron
Robin Donaldson
Jesse Ferraro
Mike Brophy
Kiarra Hogan
Linda Jones
Payton Wood
Bubba Barton
Режиссер Джейк Хелгрен
Сценарист Джейк Хелгрен
Композитор Tom Jemmott
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 19 августа 2014
Дата выхода
19 августа 2014 США NR
Производство DAVED Productions, Flashback Films, G It's Entertainment
Другие названия
Varsity Blood, O Mascote Assassino, Университетская кровушка

Рейтинг фильма

3.6
Оцените 10 голосов
3.6 IMDb
Обновлено 20 февраля 2023

Отзывы о фильме

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