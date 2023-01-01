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Унивеситетская кровь Унивеситетская кровь
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Varsity Blood

Унивеситетская кровь, 2014

2014 / США
3.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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О фильме

Во время студенческой жизни с постоянными лентами и вечеринками начинают происходить страшные вещи.Каждый день погибает один из учеников,которого находят в стенах университета.Местом убийства становится обычная,тихая библиотека.При этом ее работники каждый день находят новый труп.Люди,которые работают в библиотеке,сами приходят в тихий ужас от происходящих событий,ведь убийца работает очень тихо.Полиция включается в расследование для того,чтобы наказать преступника и прекратить череду страшных убийств и решает устроить засаду,они уговаривают студента поучаствовать в качестве приманки,при этом гарантируют ему полную безопасность.Но как они не старались,у них не выходит оставить студента живым.Подняв старые сводки по колледжу,полиция наталкивается на историю студента,который погиб очень давно в стенах университета.Преступление,которое было не раскрыто.Призрак этого студента,возможно,и есть то зло,которое убивает учащихся в колледже.

3.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2014
Возраст 16+
Режиссер
Джейк Хелгрен
В ролях
Дэбби Рошон
Лекси Джованьоли
Уэсли Скотт
Натали Пейтон
Блэр Джексон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Унивеситетская кровь 2 постера
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Унивеситетская кровь
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