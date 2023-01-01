Путь к себе, 2005

После смерти своей матери Джеймс переезжает из США в семью своих ирландских родственников. Но отношения в новом доме не складываются. Постоянные конфликты с тремя тетушками и двоюродным братом не позволяют Джеймсу насладиться всем великолепием ирландских просторов и полюбить эту страну. В отчаянии, Джеймс решает вернуться в США. Он бросает школу и идет работать местным букмекером. Но тетушки отправляют Джеймса в Лондон. Совсем скоро у Джеймса накапливается достаточная сумма, чтобы вернуться домой в США. Но как только Джеймс достиг своей цели, он ставит перед собой вопрос: А где же все-таки его настоящий дом?