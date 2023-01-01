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Turning Green

Путь к себе, 2005

2005 / США / Ирландия
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме

После смерти своей матери Джеймс переезжает из США в семью своих ирландских родственников. Но отношения в новом доме не складываются. Постоянные конфликты с тремя тетушками и двоюродным братом не позволяют Джеймсу насладиться всем великолепием ирландских просторов и полюбить эту страну. В отчаянии, Джеймс решает вернуться в США. Он бросает школу и идет работать местным букмекером. Но тетушки отправляют Джеймса в Лондон. Совсем скоро у Джеймса накапливается достаточная сумма, чтобы вернуться домой в США. Но как только Джеймс достиг своей цели, он ставит перед собой вопрос: А где же все-таки его настоящий дом?

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2005
Возраст 16+
Режиссер
Майкл Айметт
В ролях
Тимоти Хаттон
Тимоти Хаттон
Алессандро Нивола
Алессандро Нивола
Колм Мини
Колм Мини
Донал Гэллери
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Путь к себе 2 постера
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Путь к себе
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Кадры из фильма Все кадры
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