Свой-чужой, 2007

Отношения Матвея, московского пожарного, и его любимой девушки Ольги, длились уже давно. Казалось, все так и будет продолжаться и свадьба уже не за горами. Но тут в жизни молодых людей происходят крутые перемены. Во время пожара в одном из московских домов, Матвей чудом спасает маленького мальчика, Бориса, родителей которого так и не удалось вытащить из огня. Коллеги уверяют главного героя, что теперь он должен заботиться о ребенке. Матвей всей душой привязывается к мальчику, но Ольга не может принять его любви к чужому малышу. Подобное поведение практически, «идеальной» женщины казалось странным. Именно этот случай поможет главным героям узнать друг о друге намного больше, чем им удалось за все прожитое вместе время. Смогут ли они после этого продолжить отношения и принять Бориса в СВОЮ семью или он так и останется для них ЧУЖИМ?