Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Рок дог 3: Битва за бит" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Свой-чужой Свой-чужой
Киноафиша Фильмы Свой-чужой
Svoy-chuzhoy

Свой-чужой, 2007

2007 / Россия
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Отношения Матвея, московского пожарного, и его любимой девушки Ольги, длились уже давно. Казалось, все так и будет продолжаться и свадьба уже не за горами. Но тут в жизни молодых людей происходят крутые перемены. Во время пожара в одном из московских домов, Матвей чудом спасает маленького мальчика, Бориса, родителей которого так и не удалось вытащить из огня. Коллеги уверяют главного героя, что теперь он должен заботиться о ребенке. Матвей всей душой привязывается к мальчику, но Ольга не может принять его любви к чужому малышу. Подобное поведение практически, «идеальной» женщины казалось странным. Именно этот случай поможет главным героям узнать друг о друге намного больше, чем им удалось за все прожитое вместе время. Смогут ли они после этого продолжить отношения и принять Бориса в СВОЮ семью или он так и останется для них ЧУЖИМ?

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Возраст 16+
Режиссер
Тимур Кабулов
В ролях
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Елена Панова
Елена Панова
Владимир Сычев
Владимир Сычев
Екатерина Вуличенко
Екатерина Вуличенко
Иван Гришанов
Иван Гришанов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Свой-чужой 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Свой-чужой смотреть онлайн

Свой-чужой
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши