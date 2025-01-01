Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Карьер
Карьер, 2020: актеры и роли
Карьер, 2020: актеры и роли
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
Режиссер
Скотт Тимс
Scott Teems
В ролях
Майкл Шеннон
Michael Shannon
Каталина Сандино Морено
Catalina Sandino Moreno
Бобби Сото
Bobby Soto
Шей Уигэм
Shea Whigham
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Она сказала “Да”!
Отзывы
2023, США, комедия, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Ритмы мечты
Отзывы
2025, Россия, драма, комедия
Актеры и режиссер могли получить бешеные деньги: только из-за одного кадра «Экипажу» не дали Госпремию
Во всем, что случилось в «Игре престолов», виноват только Нед Старк: вовсе не белый и пушистый
Что скрывал посох Гэндальфа в трилогии «Властелин колец»: заметили только внимательные зрители
Драка, сломанный нос и смена профессии: что случилось с рядовым Медведевым из «Солдатов» — актер бросил сериал и исчез
Танки камер не боятся: скандальный «Т-34» круче хитовой «Ярости» с Питтом минимум в одном — до такого даже в Голливуде не додумались
Новый Гарри Поттер из сериала HBO поделился первыми впечатлениями со съемок — фанаты франшизы почему-то успели оскорбиться
Таких денег Тарантино в руках не держал: на фильм мэтра выделили рекордную сумму, но ему они не достанутся
«Успех был колоссальным»: Цискаридзе родился в год выхода этого военного сериала — частенько пересматривает
Таких рейтингов в жанре не было: это свежее аниме за несколько серий установило рекорд, который и не снился даже «Атаке титанов»
Душераздирающий военный фильм с Никулиным оказался неугоден советской власти: четверть века не пускали на экраны
Рыбку жалко: этот ляп в «Иване Васильевиче» зрители не замечали 50+ лет — спрятался в квартире Шурика (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667