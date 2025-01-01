Меню
Награды и номинации фильма Особые отношения 2010

Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Made for Television Movie
Номинант
 Outstanding Made for Television Movie
Номинант
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA 2011 BAFTA 2011
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
