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Морские монстрики
Отзывы о мультфильме «Морские монстрики»
Sea Monsters
Морские монстрики
2017 / США
Трейлер
3.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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User
17 марта 2023, 11:07
Оценка
Ужасный мультик
17 марта 2023, 11:07
0
0
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Валентин Бражников
18 марта 2023, 11:18
Оценка
Какой ужас, зря потраченные деньги. Все кто были, встали и ушли... Невозможно смотреть, шутки в мультфильме из рода я умею рыкать и пердеть. Персонажи ублюдско- уродские. Озвучка сделана на коленке, кустарным способом. За кинотеатр просто стыдно! Такое показывать в кино и брать за жто деньги просто низко. Идиотизм крепчал... Даже не вздумайте идти на этот высер
18 марта 2023, 11:18
0
0
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Наталья Немчевска
19 марта 2023, 12:09
Оценка
Ужас, кошмар!!!!! Потраченное время и деньги!!!!!! Первый раз вижу и слушу такой бред.
19 марта 2023, 12:09
0
1
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Наталья Немчевска
19 марта 2023, 12:13
Оценка
*слушаю
19 марта 2023, 12:13
0
0
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