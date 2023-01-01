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Защитники галактики Защитники галактики
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Alien Busters

Защитники галактики, 2021

2021
4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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О фильме

Что-то странное происходит по всей Галактике — её обитатели вдруг начинают терять чувство юмора. Оказывается, это недобрый межгалактический ящер по имени Великий Тротил решил испытать на всех подряд своё новейшее изобретение — суперсекретное вещество, уничтожающее любое веселье и радость. Когда в космосе назревает такая ужасная беда, кто же придёт на помощь? Пара вполне инопланетных и юморных героев — покорителей открытого космоса, решает помочь вернуть шутки обитателям Галактики — и ради этого, вступить в неравное противостояние с главным межгалактическим злодеем. А поможет им в этом самый обыкновенный юный гений из самого обыкновенного городка на планете Земля, и его новый приятель из Пятого измерения, настоящий добрый тираннозавр по имени Большой Дин.

4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 2021
Возраст 0+
Режиссер
Кайл Ремингтон
В ролях
Брайан Бисли
Джонатан Карли
Пол Кастро мл.
Ричард Дэйгл
Саймон Хилл
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Защитники галактики 2 постера
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Защитники галактики
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