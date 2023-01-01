Защитники галактики, 2021

Что-то странное происходит по всей Галактике — её обитатели вдруг начинают терять чувство юмора. Оказывается, это недобрый межгалактический ящер по имени Великий Тротил решил испытать на всех подряд своё новейшее изобретение — суперсекретное вещество, уничтожающее любое веселье и радость. Когда в космосе назревает такая ужасная беда, кто же придёт на помощь? Пара вполне инопланетных и юморных героев — покорителей открытого космоса, решает помочь вернуть шутки обитателям Галактики — и ради этого, вступить в неравное противостояние с главным межгалактическим злодеем. А поможет им в этом самый обыкновенный юный гений из самого обыкновенного городка на планете Земля, и его новый приятель из Пятого измерения, настоящий добрый тираннозавр по имени Большой Дин.