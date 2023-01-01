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Киногоризонты, 2020

2020 / Россия
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О фильме

Проект погружает в удивительный и полный тайн мир исторической кинотехники. Зритель увидит эксперименты подробно объясняющие, как создавались настоящие кино-открытия, посетит хранилище с пленочными исходниками революционного в техническом исполнении фильма «Война и Мир», сравнит систему стереокино и современный кинотеатр IMAX. Спикеры и ведущие попробуют рассказать просто о сложном, чтобы ответить на вопрос о том, как разработки отечественных кинематографистов смогли повлиять на всю мировую киноиндустрию в целом.

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Продолжительность 50 минут
Год выпуска 2020
Возраст 12+
Режиссер
Владислав Ариалар
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Киногоризонты 1 постер
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Киногоризонты
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