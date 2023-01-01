Рязанов отказался снимать Гурченко в «Карнавальной ночи» не просто так: ее лицо выглядело искусственным еще до пластики

В школе девочку-жирафа обходили стороной: она выросла и заткнула всех за пояс

«Худший фильм всех времен и народов»: премьера этой советской ленты обернулась скандалом

После допинг-скандала поставили крест: Валиевой позволили достойно завершить карьеру

Научный факт: только в эти даты женщины рожают будущих миллиардеров

Ученые раскрыли, у кого чаще рождаются вундеркинды: дело в группе крови их матерей

Люди от ленты в восторге: странно, что об этом фильме Рязанов не любил вспоминать

Все из-за ангела-хранителя: Фрейндлих чудом не стала «звездой» программы «Следствие вели…»

В СССР этот тест на IQ решали за минуту даже дети: сколько верных ответов наберете вы

Эти вещи не понравятся Дракону: что запрещено надевать на празднование Нового года

Жизнь изменится к лучшему: полнолуние в конце ноября будет на руку 5 знакам зодиака