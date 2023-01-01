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Дохлая рыба
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Dead Fish

Дохлая рыба, 2005

2005 / Великобритания
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Незадачливый слесарь Эйб запросто укрощает самые сложные замки, а вот в личной жизни и азартных играх он полный профан. Ему постоянно звонят на сотовый разъяренные кредиторы, а тут еще его подруга забеременела и сбежала от него. Эйб подозревает, что у него проблемы. Но что начнется, когда он случайно обменяется сотовыми с киллером Линчем, который получает заказы исключительно на свой телефон?! Для Эйба чужая награда за убийство — хороший способ подзаработать. Но как получить деньги и обойтись без трупов? Эта задачка покруче самого хитрого сейфа! Да и Линчу вряд ли понравится, что у него появился загадочный и непредсказуемый конкурент.

5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2005
Возраст 18+
Режиссер
Чарли Стэдлер
В ролях
Роберт Карлайл
Роберт Карлайл
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Кассандра Белл
Джон Пирсон
Анушка Болтон Ли
Все актеры и съемочная группа
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Дохлая рыба
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Кадры из фильма Все кадры
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