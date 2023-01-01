Дохлая рыба, 2005

Незадачливый слесарь Эйб запросто укрощает самые сложные замки, а вот в личной жизни и азартных играх он полный профан. Ему постоянно звонят на сотовый разъяренные кредиторы, а тут еще его подруга забеременела и сбежала от него. Эйб подозревает, что у него проблемы. Но что начнется, когда он случайно обменяется сотовыми с киллером Линчем, который получает заказы исключительно на свой телефон?! Для Эйба чужая награда за убийство — хороший способ подзаработать. Но как получить деньги и обойтись без трупов? Эта задачка покруче самого хитрого сейфа! Да и Линчу вряд ли понравится, что у него появился загадочный и непредсказуемый конкурент.