Труп в саду нарушает планы Ширли Хендерсон в трейлере комедии «Идеальные друзья»

Прокатная компания «Атмфосфера кино» выпустила дублированный трейлер черной комедии «Идеальные друзья», одну из главных ролей в которой исполнила Ширли Хендерсон, наиболее известная по образу плаксы Миртл в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната» и по роли подруги Бриджит Джонс в одноименной трилогии.

По сюжету, супружеская пара в лице Сары (Хендерсон) и Тома (Алан Тьюдик) решают продать свой роскошный дом, расположенный в одном из лучших районов Лондона. По этому случаю они устраивают вечеринку, пригласив пару своих лучших друзей (Руфус Сьюэлл и Оливия Уильямс). Также приходит их давняя знакомая Джессика (Индира Варма), которая является известной писательницей.

Сара и Том рассчитывают провести приятный вечер за светской беседой, вином и деликатесами, когда обнаруживают, что Джессика совершила самоубийство в их саду. Происшествие приводит Сару в ужас, но не из-за утраты, а потому, что эта история плохо повлияет на стоимость дома. Впереди у главных героев долгая ночь, полная непредсказуемых событий.

Снял картину режиссер Мэтт Уинн. Он же работал над сценарием вместе с Джеймсом Хэнделом.

В российский прокат «Идеальные друзья» выйдут 28 декабря.