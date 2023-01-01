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Стоктон в моих мыслях, 2020

2020 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Майкл Таббс стал самым молодым и первым чернокожим мэром города Стоктон, Калифорния. Он занял пост в 2016 году. В свой первый срок Таббс пытался внедрить инновационные идеи и изменить к лучшему жизнь города, печально известного низким уровнем экономики и образования и высоким — преступности. Таббс разрешил документалисту Марку Левину снимать закулисье своей предвыборной кампании, во время которой его команда запустила эксперимент по молодёжной образовательной программе и повышению базового дохода жителей.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2020
Возраст 18+
Режиссер
Марк Левин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Стоктон в моих мыслях 2 постера
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