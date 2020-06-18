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Постер фильма Стоктон в моих мыслях
6.6
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6.6

Стоктон в моих мыслях

, 2020
Stockton on My Mind
США / документальный / 18+
Постер фильма Стоктон в моих мыслях
6.6

О фильме

Майкл Таббс стал самым молодым и первым чернокожим мэром города Стоктон, Калифорния. Он занял пост в 2016 году. В свой первый срок Таббс пытался внедрить инновационные идеи и изменить к лучшему жизнь города, печально известного низким уровнем экономики и образования и высоким — преступности. Таббс разрешил документалисту Марку Левину снимать закулисье своей предвыборной кампании, во время которой его команда запустила эксперимент по молодёжной образовательной программе и повышению базового дохода жителей.

В ролях

Michael Tubbs
Self - Mayor of Stockton, California
Коммон
Коммон
Self
Режиссер Марк Левин
Сценарист Марк Левин, James Lester
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 29 июля 2020
Премьера в мире 18 июня 2020

Где посмотреть фильм

Амедиатека
Производство HBO Documentary Films, Blowback Productions
Другие названия
Stockton on My Mind, Stocktoni poiss, 史塔頓：市長動起來

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 7 февраля 2023

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