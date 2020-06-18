Стоктон в моих мыслях, 2020

Майкл Таббс стал самым молодым и первым чернокожим мэром города Стоктон, Калифорния. Он занял пост в 2016 году. В свой первый срок Таббс пытался внедрить инновационные идеи и изменить к лучшему жизнь города, печально известного низким уровнем экономики и образования и высоким — преступности. Таббс разрешил документалисту Марку Левину снимать закулисье своей предвыборной кампании, во время которой его команда запустила эксперимент по молодёжной образовательной программе и повышению базового дохода жителей.