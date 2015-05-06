5 января 1066 года английский король Эдуард скончался, не оставив наследников. Герцог Нормандии Вильгельм со своими самыми преданными людьми отправляется в путь, чтобы заполучить корону. Вильгельм не единственный претендент, и ему предстоит немало ожесточённых сражений и кровавых битв. Врагов у герцога много — не только снаружи, но и внутри его команды. Но благодаря своим уму, хитрости и железной воле он станет не просто королём, а правителем, который сделает Англию независимой и великой.
|6 мая 2015
|Франция