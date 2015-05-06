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Постер фильма Вильгельм-завоеватель
4.4
Киноафиша Фильмы Вильгельм-завоеватель
4.4

Вильгельм-завоеватель

, 2015
Guillaume, la jeunesse du conquérant
Франция / драма, исторический / 18+
Постер фильма Вильгельм-завоеватель
4.4

О фильме

5 января 1066 года английский король Эдуард скончался, не оставив наследников. Герцог Нормандии Вильгельм со своими самыми преданными людьми отправляется в путь, чтобы заполучить корону. Вильгельм не единственный претендент, и ему предстоит немало ожесточённых сражений и кровавых битв. Врагов у герцога много — не только снаружи, но и внутри его команды. Но благодаря своим уму, хитрости и железной воле он станет не просто королём, а правителем, который сделает Англию независимой и великой.

В ролях

Тьесей Деше
Guillaume de Normandie (10 ans)
Жан-Дамьен Детуйон
Guillaume de Normandie (20 ans)
Дэн Брончинсон
Guillaume de Normandie (40 ans)
Жоффруа Лидван
Osbern
Эрик Рюллья
Renouf
Thomas Debaene
Wilhelm Fitz Osbern
Pierrick Billard
Gilbert de Brionne
Готье Батту
Готье Батту
Gui de Brionne
Sabine Laurent
Hel
Léopold Bara
Gunnar
Режиссер Фабьен Дрюжон
Сценарист Фабьен Дрюжон
Композитор Arthur Shelton
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 6 мая 2015
Дата выхода
6 мая 2015 Франция

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Les Films Du Cartel
Другие названия
Guillaume, la jeunesse du conquérant, The Conqueror - Angst wird herrschen, William the Conqueror, 征服王ウィリアム ソード・コンクエスト, William, The Conqueror's Youth

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 10 голосов
4.4 IMDb
Обновлено 3 февраля 2023

Отзывы о фильме

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