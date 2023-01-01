Этот тест на 100% пройдут лишь знатоки советского кино: угадайте актеров по фото

Цыганку Есению считали эталоном красоты в СССР: как актриса выглядит в 85 лет

«Больше нет»: Варшавер попрощался с актрисой, которая проработала в «Ленкоме» много лет

Горбатая карлица, обожающая Андерсона: настоящая Дюймовочка была не такой, как в мультике

Любовницы сбегали и крутили пальцем у виска: что не так с Карлом III

Жены считали, что мужа хуже, чем этот актер из Прибалтики, нет: зрительницы боготворили

Группу ABBA запрещали в СССР из-за этой песни: считали, что в ней поется о войне

О чем на самом деле поется в патриотичной песни Лещенко: будете удивлены

Гайдай считал его лучше Боярского: что стряслось с Павлом после триумфа в «Спортлото-82»

Пошлее не придумаешь: этим одарили индусы Елизавету II в день свадьбы

Жуткая тайна «Приключений Буратино»: после вскрывшегося невозможно без слез смотреть на Пьеро