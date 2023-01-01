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AfterDeath

Посмертие, 2015

2015 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4
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О фильме

В центре сюжетной линии располагаются пятеро молодых людей, а если быть более точным, то их призраки. Однажды они просыпаются на каком-то странном, нереальном пляже, на котором всегда царит тьма, а еще ребята с завидным постоянством чувствуют страшную боль. Наверное, это и есть самый натуральный ад. Как оказалось, молодые ребята оказались здесь после того, как был разрушен ночной клуб, на территории которого они отдыхали. После этого они сразу же переместились сюда. Теперь им необходимо в срочном порядке обнаружить старый заброшенный дом. Но пока они направляются к нему, их постоянно преследуют какие-то невероятные, жуткие демонические существа. Добравшись до места назначения, главные герои обнаруживают странные две картины, которые, как ни странно, дают им надежду на второй шанс. Неужели ребята смогут найти пути отступления и вернуть былую, спокойную жизнь? в общем, жутких приключений более, чем предостаточно!

4.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2015
Возраст 18+
Режиссер
Гез Медингер
В ролях
Миранда Рэйсон
Миранда Рэйсон
Сэм Кили
Сэм Кили
Эларика Галлахер
Эларика Галлахер
Лорна Никсон Браун
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Посмертие 2 постера
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Посмертие
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