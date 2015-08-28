Посмертие, 2015

В центре сюжетной линии располагаются пятеро молодых людей, а если быть более точным, то их призраки. Однажды они просыпаются на каком-то странном, нереальном пляже, на котором всегда царит тьма, а еще ребята с завидным постоянством чувствуют страшную боль. Наверное, это и есть самый натуральный ад. Как оказалось, молодые ребята оказались здесь после того, как был разрушен ночной клуб, на территории которого они отдыхали. После этого они сразу же переместились сюда. Теперь им необходимо в срочном порядке обнаружить старый заброшенный дом. Но пока они направляются к нему, их постоянно преследуют какие-то невероятные, жуткие демонические существа. Добравшись до места назначения, главные герои обнаруживают странные две картины, которые, как ни странно, дают им надежду на второй шанс. Неужели ребята смогут найти пути отступления и вернуть былую, спокойную жизнь? в общем, жутких приключений более, чем предостаточно!