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Постер фильма Посмертие
4.0
Киноафиша Фильмы Посмертие
4.0

Посмертие

, 2015
AfterDeath
Великобритания / ужасы, детектив, триллер / 18+
Постер фильма Посмертие
4.0

О фильме

В центре сюжетной линии располагаются пятеро молодых людей, а если быть более точным, то их призраки. Однажды они просыпаются на каком-то странном, нереальном пляже, на котором всегда царит тьма, а еще ребята с завидным постоянством чувствуют страшную боль. Наверное, это и есть самый натуральный ад. Как оказалось, молодые ребята оказались здесь после того, как был разрушен ночной клуб, на территории которого они отдыхали. После этого они сразу же переместились сюда. Теперь им необходимо в срочном порядке обнаружить старый заброшенный дом. Но пока они направляются к нему, их постоянно преследуют какие-то невероятные, жуткие демонические существа. Добравшись до места назначения, главные герои обнаруживают странные две картины, которые, как ни странно, дают им надежду на второй шанс. Неужели ребята смогут найти пути отступления и вернуть былую, спокойную жизнь? в общем, жутких приключений более, чем предостаточно!

В ролях

Миранда Рэйсон
Миранда Рэйсон
Robyn
Сэм Кили
Сэм Кили
Seb
Эларика Галлахер
Эларика Галлахер
Patricia
Лорна Никсон Браун
Livvy
Даниэла Картес
Onie
Joe Passarella
Demon
Kudzi Hudson
Patricia (Mirror)
Режиссер Гез Медингер, Робин Шмидт
Сценарист Andrew Ellard
Композитор Steve Wright
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 19 октября 2015
Премьера в мире 28 августа 2015
Дата выхода
19 октября 2015 Великобритания
Производство Acheron Films, Vituhmin Productions
Другие названия
AfterDeath, A halál után, Después de la muerte, Dupa moarte, Po śmierci, Po smrti, После смерти, アフターデス, 애프터 데스

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 10 голосов
4 IMDb
Обновлено 2 февраля 2023

Отзывы о фильме

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