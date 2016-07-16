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Постер фильма Идеальное Рождество
6.1
Киноафиша Фильмы Идеальное Рождество
6.1

Идеальное Рождество

, 2016
A Perfect Christmas
Канада, США / комедия, семейный, мелодрама / 18+
Постер фильма Идеальное Рождество
6.1

О фильме

Молодая семья Фэбер планирует свое первое семейное Рождество. К торжеству они ждут всех родных. И даже когда всё начинает идти не по плану, Фэберы понимают, что их сила - в любви друг к другу, поддержке и чуть-чуть в настоящем рождественском чуде.

В ролях

Dillon Casey
Steve
Нил Кроун
Jerry
Сьюзи Абромейт
Cynthia
Эрин Грэй
Patricia
Рендал Эдвардс
Owen
Ребекка Далтон
Robin
Шиван Мерфи
Annie
Рэйчел Уилсон
Lynn
Patrice Goodman
Dr. Bowen
Ромэйн Вейт
Richard
Режиссер Brian K. Roberts
Сценарист Ron Nelson, Тина Бут, Alan Marc Levy
Композитор Роберт Карли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 16 июля 2016
Бюджет $2 000 000
Производство Muse Entertainment Enterprises, Perfect Christmas Productions (Ontario)
Другие названия
A Perfect Christmas, A Perfect Christmas - Meine Frau, ihre Familie und eine süße Überraschung, An Unexpected Christmas, Ein perfektes Weihnachtsfest, Karácsonyi titkok, La Navidad perfecta, Savršen Božić, Um Natal Perfeito, Un Natale quasi perfetto, Un Noël (presque) parfait, Unas Navidades casi perfectas, Досконале Різдво, Идеальное Рождество, 完美圣诞节, A Perfect Christmas – Meine Frau, ihre Familie und eine süße Überraschung

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 19 декабря 2023

Отзывы о фильме

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