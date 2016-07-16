Молодая семья Фэбер планирует свое первое семейное Рождество. К торжеству они ждут всех родных. И даже когда всё начинает идти не по плану, Фэберы понимают, что их сила - в любви друг к другу, поддержке и чуть-чуть в настоящем рождественском чуде.
ПроизводствоMuse Entertainment Enterprises, Perfect Christmas Productions (Ontario)
Другие названия
A Perfect Christmas, A Perfect Christmas - Meine Frau, ihre Familie und eine süße Überraschung, An Unexpected Christmas, Ein perfektes Weihnachtsfest, Karácsonyi titkok, La Navidad perfecta, Savršen Božić, Um Natal Perfeito, Un Natale quasi perfetto, Un Noël (presque) parfait, Unas Navidades casi perfectas, Досконале Різдво, Идеальное Рождество, 完美圣诞节, A Perfect Christmas – Meine Frau, ihre Familie und eine süße Überraschung