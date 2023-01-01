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В живых не оставлять! В живых не оставлять!
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The Most Dangerous Game

В живых не оставлять!, 2017

2017 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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О фильме

События закручены около молодого человека, которого зовут Рик Рейнсфорд. Однажды ему суждено сыграть в самую опасную игру. А все началось с того, что он поступил на службу к бывшему агенту КГБ Ивану. На работе парню приходится весьма не просто. Масса недочетов и придирок со стороны руководство делает свою злую шутку. В итоге Рик вместе с Анной оказывается на загадочном острове. Здесь им суждено разрушить планы коварного Зарофа, чтобы одолеть все ловушки и преграды. Опасная схватка не на жизнь, а на смерть начинается здесь и сейчас. Нужно продемонстрировать все свои профессиональные навыки, чтобы выбраться с острова живыми и невредимыми. А между делом Зароф не намерен отпускать героев просто так, без боя. Он усложняет испытания, делая их просто непреодолимыми.

3.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2017
Возраст 18+
Режиссер
Стивен Ламорт
В ролях
Эрик Этебари
Эрик Этебари
Джон Хенниган
Мишель Тейлор
Джозеф Гатт
Алистэр МакКензи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В живых не оставлять! 2 постера
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В живых не оставлять!
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