В живых не оставлять!, 2017

События закручены около молодого человека, которого зовут Рик Рейнсфорд. Однажды ему суждено сыграть в самую опасную игру. А все началось с того, что он поступил на службу к бывшему агенту КГБ Ивану. На работе парню приходится весьма не просто. Масса недочетов и придирок со стороны руководство делает свою злую шутку. В итоге Рик вместе с Анной оказывается на загадочном острове. Здесь им суждено разрушить планы коварного Зарофа, чтобы одолеть все ловушки и преграды. Опасная схватка не на жизнь, а на смерть начинается здесь и сейчас. Нужно продемонстрировать все свои профессиональные навыки, чтобы выбраться с острова живыми и невредимыми. А между делом Зароф не намерен отпускать героев просто так, без боя. Он усложняет испытания, делая их просто непреодолимыми.