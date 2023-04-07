Гейм-дизайнер и предприниматель Хенк Роджерс в 1988 году открывает для себя «Тетрис», созданный советским программистом Алексеем Пажитновым. Он загорается желанием купить видеоигру, чтобы распространять ее по всему миру. С этой целью Роджерс отправляется в Москву, где оказывается втянут в паутину интриг и заговоров, подстроенных влиятельными предпринимателями. «Тетрис», который вышел сегодня на Apple TV, снял режиссер Джон С. Бейрд, автор культовой черной комедии…
СССР в фильме Тетрис показан примерно так же, как Братислава в фильме Евротур.
"Хорошо, что вы приехали сюда летом, зимой тут мрачновато" (с)
Фильм прикольно сдобрен 8 битными вставками и есть красиво оформленная ими сцена погони - как будто режиссер хотел показать, что он ещё и так может. Динамика эпизода классная, чего не сказать про весь остальной фильм.
Так же мне очень понравились актёры - все на своих местах. Если советский человек - то упырь, если воины света - то красавчик.
В голос смеялся в одном моменте, когда ГГ разговаривает с директором из СССР:
ГГ - Я хочу помочь Советскому Союзу показать, что это нечто большее чем просто ракеты и военная мощь.
Директор рассмеялся... и девушка, которая прослушкой тоже :)))
Фильм можно смело смотреть если вы любите сюр, клюкву и Александра Невского. Я например люблю :)😀
А как вам момент, когда ГГ рекомендует правила игры изменить в Тетрисе? Мол не по одному ряду надо, а сразу несколько, чтобы убиралось? Что за бред. Вы можете себе представить как играть в тетрис, где убирается только одному ряду? Ну хоть теоретически?
Автор сценария вообще не разу не играл в саму игру?
А так да - всё по секретным документам :))))
Не могу терпеть эту клюкву просто.
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