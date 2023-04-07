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Tetris Тетрис 2023 / Великобритания / США
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Отзывы о фильме «Тетрис»

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Наша рецензия

Гейм-дизайнер и предприниматель Хенк Роджерс в 1988 году открывает для себя «Тетрис», созданный советским программистом Алексеем Пажитновым. Он загорается желанием купить видеоигру, чтобы распространять ее по всему миру. С этой целью Роджерс отправляется в Москву, где оказывается втянут в паутину интриг и заговоров, подстроенных влиятельными предпринимателями. «Тетрис», который вышел сегодня на Apple TV, снял режиссер Джон С. Бейрд, автор культовой черной комедии…

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Ferensy 7 апреля 2023, 11:14
Фильмы сперва очень сильно напряг своей клюквой, но потом я начал его смотреть как абсурдную комедию и стало нормально.
СССР в фильме Тетрис показан примерно так же, как Братислава в фильме Евротур.
"Хорошо, что вы приехали сюда летом, зимой тут мрачновато" (с)

Фильм прикольно сдобрен 8 битными вставками и есть красиво оформленная ими сцена погони - как будто режиссер хотел показать, что он ещё и так может. Динамика эпизода классная, чего не сказать про весь остальной фильм.

Так же мне очень понравились актёры - все на своих местах. Если советский человек - то упырь, если воины света - то красавчик.

В голос смеялся в одном моменте, когда ГГ разговаривает с директором из СССР:
ГГ - Я хочу помочь Советскому Союзу показать, что это нечто большее чем просто ракеты и военная мощь.
Директор рассмеялся... и девушка, которая прослушкой тоже :)))

Фильм можно смело смотреть если вы любите сюр, клюкву и Александра Невского. Я например люблю :)😀
7 апреля 2023, 11:14 Ответить
Костян Купчинский 7 апреля 2023, 11:19
в ответ на сообщение Ferensy от 7 апреля 2023, 11:14
Да дичь де полная... парад в Москве, Горбачев, ГРУшник - больше похожий на Менгеле, сущие советские люди рядом с Красной площадью. Ужас.

А как вам момент, когда ГГ рекомендует правила игры изменить в Тетрисе? Мол не по одному ряду надо, а сразу несколько, чтобы убиралось? Что за бред. Вы можете себе представить как играть в тетрис, где убирается только одному ряду? Ну хоть теоретически?

Автор сценария вообще не разу не играл в саму игру?
7 апреля 2023, 11:19 Ответить
Олег Эстонец 7 апреля 2023, 11:29
в ответ на сообщение Ferensy от 7 апреля 2023, 11:14
Я был в том СССР, я видел всё своими глазами. Только это был город Глазго (где и снимали фильм), а так же я это видел в Хельсенки на праздник - Папин день, когда прилично одетые люди валялись заблеванные по канавам. Ещё я подобное наблюдал в Лос-Анжелесе, где наркоманы и алкоголики просто заполонили все улицы.

А так да - всё по секретным документам :))))

Не могу терпеть эту клюкву просто.
7 апреля 2023, 11:29 Ответить
Ferensy 10 апреля 2023, 09:09
в ответ на сообщение Костян Купчинский от 7 апреля 2023, 11:19
В Купчино ещё есть барахолка возле жд станции Сортировочная, я там пару лет назад тетрис покупал :))
10 апреля 2023, 09:09 Ответить
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