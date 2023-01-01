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Тетрис
Тетрис, 2023: актеры и роли
Tetris
Тетрис
2023 / Великобритания / США
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Тетрис, 2023: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон С. Бейрд
Jon S. Baird
В ролях
Тэрон Эджертон
Taron Egerton
Софья Лебедева
Тоби Джонс
Toby Jones
Бен Майлс
Ben Miles
Роджер Аллам
Roger Allam
Рик Юн
Rick Yune
Иева Андреевайте
Ieva Andrejevaite
Мэттью Марш
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