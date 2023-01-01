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Киноафиша Фильмы Тетрис Тетрис, 2023: актеры и роли
Tetris Тетрис 2023 / Великобритания / США
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Тетрис, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон С. Бейрд Jon S. Baird
В ролях
Тэрон Эджертон Тэрон Эджертон Taron Egerton Софья Лебедева Софья Лебедева Тоби Джонс Тоби Джонс Toby Jones Бен Майлс Ben Miles Роджер Аллам Роджер Аллам Roger Allam Рик Юн Rick Yune Иева Андреевайте Иева Андреевайте Ieva Andrejevaite Мэттью Марш Мэттью Марш Matthew Marsh Энтони Бойл Anthony Boyle Никита Ефремов Никита Ефремов
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