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Постер фильма Маленькие милые твари
3.3
Киноафиша Фильмы Маленькие милые твари
3.3

Маленькие милые твари

, 2017
Cute Little Buggers
Великобритания / комедия, ужасы, фантастика / 18+
Постер фильма Маленькие милые твари
3.3

О фильме

Когда пришельцы высадились в сельской местности, они начали похищать молодых женщин. Но сонная английская местность весьма обманчива - местные не собираются так просто сдаваться.

В ролях

Кэролайн Манро
Mystic Mary
Гари Мартин
Randy Rocksoff
Дэни Томпсон
Becca
Анджела Холмс
Анджела Холмс
Phillis Tiller
Стив Аарон-Сиппл
Brian
Джон Р. Уокер
PC James
Sara Dee
PC Hitchins
Lesley Scoble
Lisa
Sarah Bennett
Judy
Mark Johnston
Harvey
Dean Mitchell
Cricket bowler
Kumud Pant
Villager
Режиссер Tony Jopia
Сценарист Гарри Чарльз, Andy Davie, Kristofer Dayne, Tony Jopia
Композитор Джон Рум
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 11 сентября 2019
Премьера в мире 10 февраля 2017
Дата выхода
10 февраля 2017 Великобритания
Бюджет 25 000 GBP
Производство Great Dayne Entertainment, Jopia Productions, Warped Releasing
Другие названия
Cute Little Buggers, Cute Little Buggers 3D, キュート・リトル・バニーズ

Рейтинг фильма

3.3
Оцените 10 голосов
3.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 августа 2026

Отзывы о фильме

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