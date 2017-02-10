В ролях
Кэролайн Манро
Mystic Mary
Dean Mitchell
Cricket bowler
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Tony Jopia
Сценарист
Гарри Чарльз, Andy Davie, Kristofer Dayne, Tony Jopia
Композитор
Джон Рум
Детали фильма
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
2017
Премьера онлайн
11 сентября 2019
Премьера в мире
10 февраля 2017
Дата выхода
|10 февраля 2017
|Великобритания
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Бюджет
25 000 GBP
Производство
Great Dayne Entertainment, Jopia Productions, Warped Releasing
Другие названия
Cute Little Buggers, Cute Little Buggers 3D, キュート・リトル・バニーズ