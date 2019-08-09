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Постер фильма Вместе поневоле
4.0
Киноафиша Фильмы Вместе поневоле
4.0

Вместе поневоле

, 2019
Jabariya Jodi
Индия / боевик, комедия, драма / 18+
Постер фильма Вместе поневоле
4.0

О фильме

В Индии существует традиция - похищение жениха перед свадьбой, дабы избежать расходов на приданое. Вот и на этот раз жениха ждет спланированное похищение, реализация которого даст сбой. Чем же закончится подобная авантюра?

В ролях

Сидхарт Мальхотра
Abhay Singh
Паринити Чопра
Babli Yadav
Джавед Джеффри
Hukun Dev Singh
Санджай Мишра
Duniya Lal Yadav
Апаршакти Хурана
Santosh
Anupam Mishra
Photographer
Saurabh Mann
Abhay's Henchman
Aryaan Arora
Abhay
Akarsh Alagh
Mohammad Farman Ali
Padosi
Режиссер Prashant Singh
Сценарист Mohit Baghel, Sanjeev K Jha
Композитор Tanishk Bagchi, Joel Crasto, Rashmi Gulati, Ashok Mastie
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 9 августа 2019
Премьера в мире 9 августа 2019
Дата выхода
9 августа 2019 Индия UA
Сборы в мире $2 551 495
Производство Balaji Motion Pictures, Karma Media And Entertainment
Другие названия
Jabariya Jodi, Abielu kokkuhoid, Căsătoriți cu forța, Shotgun Shaadi, Вместе поневоле

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 10 голосов
4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 31 января 2023

Отзывы о фильме

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