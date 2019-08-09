В Индии существует традиция - похищение жениха перед свадьбой, дабы избежать расходов на приданое. Вот и на этот раз жениха ждет спланированное похищение, реализация которого даст сбой. Чем же закончится подобная авантюра?
В ролях
Сидхарт Мальхотра
Abhay Singh
Паринити Чопра
Babli Yadav
Джавед Джеффри
Hukun Dev Singh
Санджай Мишра
Duniya Lal Yadav
Апаршакти Хурана
Santosh
Anupam Mishra
Photographer
Saurabh Mann
Abhay's Henchman
Aryaan Arora
Abhay
Akarsh Alagh
Mohammad Farman Ali
Padosi
РежиссерPrashant Singh
СценаристMohit Baghel, Sanjeev K Jha
КомпозиторTanishk Bagchi, Joel Crasto, Rashmi Gulati, Ashok Mastie