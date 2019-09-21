Chief Lazarra Значит, ты хочешь, чтобы я поверил в эту твою теорию про белого женатого мужика, который, к тому же, отец, живет в пригороде Критика Каунти и еще является твоим спонсором по АА, а заодно тайно бегает и засовывает в себя всякие предметы, животных и детей. Потом, как ты говоришь, он их как-то переваривает и делает это сериями, почти как серийный убийца. Правильно?

Detective Russel Fox Ну да. Я не совсем уверен насчет части с пищеварением, но да. И, кажется, чем больше он засовывает в себя всякой фигни, эээ... тем сильнее становится. Вот такая у меня теория.