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Постер фильма Парень-задница
5.6
Киноафиша Фильмы Парень-задница
5.6

Парень-задница

, 2019
Butt Boy
США / криминал, фантастика, триллер / 18+
Постер фильма Парень-задница
5.6

О фильме

Чип становится главным подозреваемым в расследовании пропавшего ребенка. Детектив начинает верить, что в заднем проходе Чипа пропадают люди.

В ролях

Тайлер Райс
Russel B. Fox
Тайлер Корнак
Chip Gutchell
Шелби Дэш
Anne Gutchell
Austin Lewis
Rick Mitchum
Брэд Поттс
Chief John Lazarra
Robert Ackerman Moss
Nelson Guerra
Tyler Dryden
Marty Gutchell
Kai Henderson
Andrew Lee
Уилки Лау
Jon Lee
Коллин Элизабет Миллер
Коллин Элизабет Миллер
Cindy
Режиссер Тайлер Корнак
Сценарист Тайлер Корнак, Ryan Koch
Композитор Тайлер Корнак, Ryan Koch
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 14 апреля 2020
Премьера в мире 21 сентября 2019
Дата выхода
19 августа 2020 Финляндия K-18
Бюджет $150 000
Производство Tiny Cinema
Другие названия
Butt Boy, Tam, gdzie słońce nie dochodzi, Парень-задница

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Обновлено 30 января 2023

Цитаты

Chief Lazarra Значит, ты хочешь, чтобы я поверил в эту твою теорию про белого женатого мужика, который, к тому же, отец, живет в пригороде Критика Каунти и еще является твоим спонсором по АА, а заодно тайно бегает и засовывает в себя всякие предметы, животных и детей. Потом, как ты говоришь, он их как-то переваривает и делает это сериями, почти как серийный убийца. Правильно?
Detective Russel Fox Ну да. Я не совсем уверен насчет части с пищеварением, но да. И, кажется, чем больше он засовывает в себя всякой фигни, эээ... тем сильнее становится. Вот такая у меня теория.

Отзывы о фильме

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