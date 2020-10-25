Другой мир. Начало, 2020

Педро решил завязать с наркобизнесом и, опасаясь за жизнь семьи, оборудовал свой дом как неприступную крепость. Однажды вечером на периметре срабатывает сигнализация, после чего охранники обнаруживают нарушительницу — с виду безобидную босую девочку. А вскоре за ней является отряд хорошо подготовленных убийц с мечами и арбалетами и, убив всю охрану, начинает осаждать успевшего закрыть дом бронёй Педро и его близких. У ассасинов всего одно требование — выдать им девочку, но Педро решает её защищать.