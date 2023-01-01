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Другой мир. Начало Другой мир. Начало
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Sin Origen

Другой мир. Начало, 2020

2020 / Мексика
4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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О фильме

Педро решил завязать с наркобизнесом и, опасаясь за жизнь семьи, оборудовал свой дом как неприступную крепость. Однажды вечером на периметре срабатывает сигнализация, после чего охранники обнаруживают нарушительницу — с виду безобидную босую девочку. А вскоре за ней является отряд хорошо подготовленных убийц с мечами и арбалетами и, убив всю охрану, начинает осаждать успевшего закрыть дом бронёй Педро и его близких. У ассасинов всего одно требование — выдать им девочку, но Педро решает её защищать.

4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2020
Возраст 18+
Режиссер
Ригоберто Кастанеда
В ролях
Даниэль Мартинес
Даниэль Мартинес
Арап Бетке
Арап Бетке
Горасио Гарсиа Рохас
Горасио Гарсиа Рохас
Адрия Кольядо
Лизетт Морелос
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Другой мир. Начало 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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