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Постер фильма Другой мир. Начало
4.2
Киноафиша Фильмы Другой мир. Начало
4.2

Другой мир. Начало

, 2020
Sin Origen
Мексика / боевик, ужасы, детектив / 18+
Постер фильма Другой мир. Начало
4.2

О фильме

Педро решил завязать с наркобизнесом и, опасаясь за жизнь семьи, оборудовал свой дом как неприступную крепость. Однажды вечером на периметре срабатывает сигнализация, после чего охранники обнаруживают нарушительницу — с виду безобидную босую девочку. А вскоре за ней является отряд хорошо подготовленных убийц с мечами и арбалетами и, убив всю охрану, начинает осаждать успевшего закрыть дом бронёй Педро и его близких. У ассасинов всего одно требование — выдать им девочку, но Педро решает её защищать.

В ролях

Даниэль Мартинес
Даниэль Мартинес
Pedro de Toro
Арап Бетке
Арап Бетке
Velkan
Горасио Гарсиа Рохас
Горасио Гарсиа Рохас
Alan Treviño
Адрия Кольядо
Max Cuervo
Лизетт Морелос
Francis
Paulina Gil
Lina
Matías del Castillo
Beto
Рамон Медина
Рамон Медина
Erik Treviño
José Luis Badalt
Tristan
Ana Paola Marín
Maria de Toro
Режиссер Ригоберто Кастаньеда
Сценарист Майкл Кэйсси, Ригоберто Кастаньеда
Композитор Rodrigo García Morelos, OMEworld, Paola Treviño Todd
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Мексика
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 25 октября 2020
Премьера в мире 25 октября 2020
Сборы в мире $38 252
Производство Cheyenne Enterprises, Traziende Films, Videocine
Другие названия
Sin Origen, Origin Unknown, Algpatt, Enemy Unknown, Nieznany gatunek, Unsourced, Другой мир. Начало, Інший світ. Початок

Рейтинг фильма

4.2
Оцените 10 голосов
4.2 IMDb
Обновлено 11 июня 2024

Отзывы о фильме

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