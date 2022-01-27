Автор триллеров-бестселлеров Хулиан Лемар собирается написать заключительную книгу. В поисках вдохновения он решает вместе с семьей отправиться в уединенное место с подобающей таинственной атмосферой. В первый же вечер во время сильной грозы в доме пропадает электричество, а спустя некоторое время в дверь стучится испуганная женщина. Она утверждает, что её муж только что убил их сына и теперь гонится за ней. Хулиана ждет адская ночь, которая погрузит его в бездну опасностей и жутких тайн.
|27 января 2022
|Аргентина
|27 января 2022
|Уругвай