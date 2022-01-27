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Постер фильма Отголоски преступления
4.9
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4.9

Отголоски преступления

, 2022
Ecos de un crimen
Аргентина / детектив, триллер / 18+
Постер фильма Отголоски преступления
4.9

О фильме

Автор триллеров-бестселлеров Хулиан Лемар собирается написать заключительную книгу. В поисках вдохновения он решает вместе с семьей отправиться в уединенное место с подобающей таинственной атмосферой. В первый же вечер во время сильной грозы в доме пропадает электричество, а спустя некоторое время в дверь стучится испуганная женщина. Она утверждает, что её муж только что убил их сына и теперь гонится за ней. Хулиана ждет адская ночь, которая погрузит его в бездну опасностей и жутких тайн.

В ролях

Диего Перетти
Julián
Карла Кеведо
Ana
Диего Кремонеси
Diego
Карола Рейна
Mercedes
Хульета Кардинали
Valeria
Florencia González
Sofía
Alfonso Bunge
Santi
Жерардо Чендо
Marcos
Gustavo Pardi
Paciente Psiquiátrico
Sebastián Pino
Enfermero 1
Режиссер Кристиан Бернард
Сценарист Gabriel Korenfeld
Композитор Pablo Borghi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Аргентина
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 18 марта 2022
Премьера в мире 27 января 2022
Дата выхода
27 января 2022 Аргентина
27 января 2022 Уругвай
Производство Particular Crowd, Tieless Media
Другие названия
Ecos de un crimen, Echoes of a Crime, Ecos de um Crime, Отголоски преступления

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
Обновлено 27 августа 2024

Отзывы о фильме

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