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Пока я рядом, 2022

2022 / Италия
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Красавчик Лука живет самой обычной жизнью — дружит со сверстниками, готовится к экзаменам, пытается выстроить отношения с девушкой, пока случайно не застает ее с другим. Совершенно неожиданно плановый визит к врачу полностью меняет его жизнь. Доктор сообщает юноше, что тот неизлечимо болен, и времени осталось совсем немного. В клинике он случайно знакомится с очаровательной девушкой по имени Джулия, интересной и необычной. Товарищи по несчастью становятся очень близки, и Лука начинает испытывать сильные, ранее неизведанные чувства. Но он ещё не знает, что роковой смертельный диагноз ему был поставлен по ошибке, а ей нет.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2022
Возраст 16+
Режиссер
Массимо Каппелли
В ролях
Риккардо Мария Манера
Дженни Де Нуччи
Пино Квартулло
Тициана Фоски
Мирко Фрезза
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пока я рядом 2 постера
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Пока я рядом
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