Пока я рядом, 2022

Красавчик Лука живет самой обычной жизнью — дружит со сверстниками, готовится к экзаменам, пытается выстроить отношения с девушкой, пока случайно не застает ее с другим. Совершенно неожиданно плановый визит к врачу полностью меняет его жизнь. Доктор сообщает юноше, что тот неизлечимо болен, и времени осталось совсем немного. В клинике он случайно знакомится с очаровательной девушкой по имени Джулия, интересной и необычной. Товарищи по несчастью становятся очень близки, и Лука начинает испытывать сильные, ранее неизведанные чувства. Но он ещё не знает, что роковой смертельный диагноз ему был поставлен по ошибке, а ей нет.