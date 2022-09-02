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Постер фильма Пока я рядом
5.9
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5.9

Пока я рядом

, 2022
Prima di andare via
Италия / драма / 18+
Постер фильма Пока я рядом
5.9

О фильме

Красавчик Лука живет самой обычной жизнью — дружит со сверстниками, готовится к экзаменам, пытается выстроить отношения с девушкой, пока случайно не застает ее с другим. Совершенно неожиданно плановый визит к врачу полностью меняет его жизнь. Доктор сообщает юноше, что тот неизлечимо болен, и времени осталось совсем немного. В клинике он случайно знакомится с очаровательной девушкой по имени Джулия, интересной и необычной. Товарищи по несчастью становятся очень близки, и Лука начинает испытывать сильные, ранее неизведанные чувства. Но он ещё не знает, что роковой смертельный диагноз ему был поставлен по ошибке, а ей нет.

В ролях

Риккардо Мария Манера
Luca
Дженни Де Нуччи
Giulia
Пино Квартулло
Alberto
Тициана Фоски
Ida
Мирко Фрезза
Mauro
Emanuele Turetta
Samuele
Марина Сума
Carmen
Antonio Rampino
Carlo
Mario Bois
Tardini
Gerome Bourdezeau
Marinaio
Режиссер Массимо Каппелли
Сценарист Джанлука Анcанелли, Массимо Каппелли, Agostino Di Febo
Композитор Франко Эко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 2 сентября 2022
Дата выхода
2 сентября 2022 Италия

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Lime Film
Другие названия
Prima di andare via, Antes de Partir, Before we say goodbye

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Обновлено 25 января 2023

Отзывы о фильме

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