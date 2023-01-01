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Тайна Снежной королевы Тайна Снежной королевы
Киноафиша Фильмы Тайна Снежной королевы Тайна Снежной королевы, 1986: актеры и роли
Тайна Снежной королевы 1986 / СССР
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Тайна Снежной королевы, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Николай Александрович
В ролях
Нина Гомиашвили Nina Gomiashvili Ян Пузыревский Алиса Фрейндлих Алиса Фрейндлих Alisa Freindlich Олег Ефремов Олег Ефремов Oleg Yefremov Вия Артмане Vija Artmane
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