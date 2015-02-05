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Венецианские львы Венецианские львы
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Leoni

Венецианские львы, 2015

2015 / Италия
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Гуальтьеро Чеккин, сын известного венецианского бизнесмена, благополучно растратил семейное состояние. Теперь ему необходимо найти новый источник дохода. Вскоре Гуальтьеро осеняет блестящая идея - связать свой бизнес с католической церковью. С разрешения епископа он открывает производство распятий из переработанного пластика. Однако вести дела в одиночку оказывается не такой уж простой задачей. В надежде решить возникшие проблемы Гуальтьеро сталкивается с мафиози и даже... с собственными родственниками.

  • В оригинале название фильма звучит как Leoni (“Львы”), а англоязычные зрители смотрят эту картину под заглавием “Святая венецианская семья”.
  • “Венецианские львы” - режиссерский дебют Пьетро Паролина. 
  • Съемки проходили в городе Тревизо, регион Венето, Италия. 
  • Создатели фильма признаются, что хотели снять классическую итальянскую комедию с массой колоритных персонажей и авантюрным сюжетом. 
  • В съемках картины принимали участие сотрудники Экспериментального центра кинематографии, известного также как Итальянская национальная киношкола.  
  • Фильм стал участником нескольких итальянских кинофестивалей, таких как Mantova Film Fest, ICFF Italian Contemporary Film Festival и других. 

Гуальтьеро, богатый «папенькин сынок», не унаследовал «предпринимательского гена» и из-за финансового кризиса стал банкротом, растратив все состояние семьи. Теперь ему придется идти на самые невероятные уловки, чтобы сохранить прежний роскошный уровень жизни. Почему бы не устроиться на работу? Гуальтьеро приходит в голову наладить производство первых в мире распятий полностью из переработанного пластика, но где взять сырье, тот самый пластик? А, тут еще многочисленные родственники, друзья и неприятели вьются кругом...

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 5 февраля 2015
Возраст 18+
Режиссер
Пьетро Паролин
В ролях
Витторио Босколо
Алекс Сендрон
Анна Далтон
Пьера Дельи Эспости
Пьера Дельи Эспости
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Венецианские львы 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
19:00 от 350 ₽
Полное расписание и билеты

Венецианские львы смотреть онлайн

Венецианские львы
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5 июля 2016 16:19
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Написать
15 марта 2016 00:00
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«Венецианские львы» в кинотеатрах

чт 18
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов) Александровский Сад
2D, SUB
19:00 от 350 ₽
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