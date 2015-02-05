Венецианские львы, 2015

Гуальтьеро, богатый «папенькин сынок», не унаследовал «предпринимательского гена» и из-за финансового кризиса стал банкротом, растратив все состояние семьи. Теперь ему придется идти на самые невероятные уловки, чтобы сохранить прежний роскошный уровень жизни. Почему бы не устроиться на работу? Гуальтьеро приходит в голову наладить производство первых в мире распятий полностью из переработанного пластика, но где взять сырье, тот самый пластик? А, тут еще многочисленные родственники, друзья и неприятели вьются кругом...