Закрывал глаза на все: Тихонов знал об этом любовнике Мордюковой и терпел (фото)

Ничем не хуже Питта: в молодости Шурику не было равных (фото)

Данила Багров 21-го века: этот российский сериал многим похож на «Брата»

Ничего не предвещало: Жигунов и Боярский чуть не умерли из-за одного и того же артиста

Так сразу и не скажешь: в фильме «Берегись автомобиля» снялась настоящая дворянка

Невероятно: этот неказистый актер свел с ума даже Фатееву и Титову (фото)

Красавица сыграла уродину: советская Баба Яга без грима сводила мужчин с ума

Это русское имя лучше не произносить за границей: значит кое-что неприличное

В КВН есть правило, касающееся жены Маслякова: его соблюдали даже Галустян и Харламов

Удар для Учителя: дочь Пересильд обесчестили в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Не только Лида: в этом фильме вы впервые увидели Селезневу, но не поняли этого