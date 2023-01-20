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4.3
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Священная бутыль 4
4.3
Священная бутыль 4
, 2023
Kutsal Damacana 4
Турция / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
4.3
В ролях
Шафак Сезер
Fikret
Мюжде Узман
Inci
Онур Бююктопчу
Taha
Рухи Сары
Yilmaz
Ersin Korkut
Asim
Nilgün Belgün
Sevgi
Эрхан Языджиоглу
Cemil
Yildirim Memisoglu
Artin
Дениз Ораль
Seytan
Букет Дереоглу
Ayten
Режиссер
Камиль Четин
Сценарист
Шафак Сезер
,
Kamuran Süner
Композитор
Эрджан
,
Ilker Yeter
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Турция
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
20 января 2023
Дата выхода
27 января 2023
Азербайджан
18+
26 января 2023
Германия
20 января 2023
Турция
13+
Сборы в мире
$3 890 946
Производство
Poll Films
Другие названия
Kutsal Damacana 4, Sacred Demijohn 4, Heilige Flasche 4, Bouteille sacrée 4
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Рейтинг фильма
4.3
Оцените
14
голосов
2.8
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 17 января 2023
Отзывы о фильме
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