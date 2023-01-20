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Постер фильма Священная бутыль 4
4.3
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4.3

Священная бутыль 4

, 2023
Kutsal Damacana 4
Турция / комедия / 18+
Постер фильма Священная бутыль 4
4.3

В ролях

Шафак Сезер
Fikret
Мюжде Узман
Мюжде Узман
Inci
Онур Бююктопчу
Taha
Рухи Сары
Yilmaz
Ersin Korkut
Asim
Nilgün Belgün
Sevgi
Эрхан Языджиоглу
Cemil
Yildirim Memisoglu
Artin
Дениз Ораль
Seytan
Букет Дереоглу
Ayten
Режиссер Камиль Четин
Сценарист Шафак Сезер, Kamuran Süner
Композитор Эрджан, Ilker Yeter
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Турция
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 20 января 2023
Дата выхода
27 января 2023 Азербайджан 18+
26 января 2023 Германия
20 января 2023 Турция 13+
Сборы в мире $3 890 946
Производство Poll Films
Другие названия
Kutsal Damacana 4, Sacred Demijohn 4, Heilige Flasche 4, Bouteille sacrée 4

Рейтинг фильма

4.3
Оцените 14 голосов
2.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 17 января 2023

Отзывы о фильме

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