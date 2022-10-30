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Постер фильма Роуз Намаюнас: боец ​​смешанных единоборств
8.7
Киноафиша Фильмы Роуз Намаюнас: боец ​​смешанных единоборств
8.7

Роуз Намаюнас: боец ​​смешанных единоборств

, 2022
Thug Rose: Mixed Martial Artist
США / документальный / 18+
Постер фильма Роуз Намаюнас: боец ​​смешанных единоборств
8.7

В ролях

Роуз Намаюнас
Патрик Бэрри
Тревор Виттман
Холли Берри
Холли Берри
Self
Йоанна Еджейчик
Self
Greg Nelson
Brett Okamoto
Self
Камару Усман
Self
Дэйна Уайт
Чжан Вэйли
Self
Режиссер Мариус А. Маркевичус
Сценарист Мариус А. Маркевичус
Композитор Novica Bozunovich, Jaron Halmy
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2022
Премьера в мире 30 октября 2022
Дата выхода
10 февраля 2023 Литва N16
Сборы в мире $139 169
Производство Sorrento Productions
Другие названия
Thug Rose: Mixed Martial Artist, Rose Namajunas: aš esu čempionė

Рейтинг фильма

8.7
Оцените 10 голосов
8.6 IMDb
Обновлено 5 мая 2025

Отзывы о фильме

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