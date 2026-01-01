Меню
Награды и номинации фильма Это случилось на Пятой авеню 1947

Оскар 1948 Оскар 1948
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1947 Венецианский кинофестиваль 1947
Grand International Award
Номинант
