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Маленький Мук
6.3
Маленький Мук
, 1938
Malenkiy Muk
СССР / семейный, анимация, короткометражный / 18+
О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.3
Режиссер
Ольга Ходатаева
Сценарист
V. Butyagina
,
Вильгельм Гауф
Композитор
Григорий Лобачёв
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
СССР
Продолжительность
13 минут
Год выпуска
1938
Премьера в мире
7 ноября 1938
Дата выхода
7 ноября 1938
СССР
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Malenkiy Muk, Little Mook, Маленький Мук
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Рейтинг мультфильма
6.3
Оцените
10
голосов
6.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Обновлено 29 апреля 2025
Отзывы о мультфильме
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