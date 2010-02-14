[последние реплики]

Noreen У меня дерьмовая, жалкая жизнь. Я боюсь перемен. Остаюсь, когда надо уходить. Я не очень умная. И, наверное, никогда не буду по-настоящему счастлива. Но я знаю кое-что, чего не знаешь ты.

Smith Да ну? И что же?

Noreen Я умею считать.

Smith А?