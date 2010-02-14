The Killing Jar, Asesinos al Amanecer, Döglesztő palack, La Trampa de l'Assassí, La Trampa del Asesino, Refém Assassino, The Killing Jar - Situazione critica, Η παγίδα του δολοφόνου, Капанът, Смертельное оскорбление, ナイトレイジ, 人质杀手
Рейтинг фильма
5.8
Оцените10 голосов
5.8IMDb
Обновлено 27 декабря 2022
Кадры из фильма
Цитаты
[последние реплики]
NoreenУ меня дерьмовая, жалкая жизнь. Я боюсь перемен. Остаюсь, когда надо уходить. Я не очень умная. И, наверное, никогда не буду по-настоящему счастлива. Но я знаю кое-что, чего не знаешь ты.
SmithДа ну? И что же?
NoreenЯ умею считать.
SmithА?
NoreenОдна — для высокого мужика. Две — для Хэнка. Одна — для детей. Одна — для потолка. Семь пуль. Остаётся одна — для тебя.
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