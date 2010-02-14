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Постер фильма Смертельное оскорбление
5.8
Киноафиша Фильмы Смертельное оскорбление
5.8

Смертельное оскорбление

, 2010
The Killing Jar
США / криминал, детектив, триллер / 18+
Постер фильма Смертельное оскорбление
5.8

О фильме

Незнакомец, вооруженный дробовиком, взял семь посетителей в заложники в отдаленном придорожном кафе. Вскоре обнаруживается, что один из заложников еще более опасен, чем их похититель...

В ролях

Майкл Мэдсен
Майкл Мэдсен
Doe
Хэролд Перрино
Хэролд Перрино
Смит
Джейк Бьюзи
Джейк Бьюзи
Greene
Дэнни Трехо
Дэнни Трехо
Jimmy
Лью Темпл
Лью Темпл
Lonnie
Амбер Бенсон
Noreen
Кевин Гэйдж
Hank
Патрик Дархэм
Patron #1
Jonathan Sachar
Patron #2
Lindsey Axelsson
Starr
Режиссер Марк Янг
Сценарист Марк Янг
Композитор Элиа Кмирал
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 14 февраля 2010
Дата выхода
14 февраля 2010 Германия
19 марта 2010 США
MPAA R
Бюджет $400 000
Сборы в мире $2 339
Производство Mark Young Films, Morningstar Films
Другие названия
The Killing Jar, Asesinos al Amanecer, Döglesztő palack, La Trampa de l'Assassí, La Trampa del Asesino, Refém Assassino, The Killing Jar - Situazione critica, Η παγίδα του δολοφόνου, Капанът, Смертельное оскорбление, ナイトレイジ, 人质杀手

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 27 декабря 2022

Цитаты

[последние реплики]
Noreen У меня дерьмовая, жалкая жизнь. Я боюсь перемен. Остаюсь, когда надо уходить. Я не очень умная. И, наверное, никогда не буду по-настоящему счастлива. Но я знаю кое-что, чего не знаешь ты.
Smith Да ну? И что же?
Noreen Я умею считать.
Smith А?
Noreen Одна — для высокого мужика. Две — для Хэнка. Одна — для детей. Одна — для потолка. Семь пуль. Остаётся одна — для тебя.

Отзывы о фильме

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