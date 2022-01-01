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Артур Миллер: Писатель
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Arthur Miller: Writer

Артур Миллер: Писатель, 2017

2017 / США
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Тонкий и правдивый портрет знаменитого американского драматурга и прозаика, обладателя Пулитцеровской премии Артура Миллера, созданный его дочерью. Ребекка Миллер десятилетиями снимала импровизированные интервью с отцом – именно этот бесценный материал лег в основу документального проекта. Опираясь на богатство семейного архива, фильм дает новое представление о жизни Миллера как творца и исследует его характер во всей сложности и противоречивости. Мы узнаем, как один из самых острых социальных комментаторов Америки сформулировал свои принципы, и как его жизнь в определенной степени повлияла на культуру страны в 20 веке.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Ребекка Миллер
Ребекка Миллер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Артур Миллер: Писатель 2 постера
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