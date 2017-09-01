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Постер фильма Артур Миллер: Писатель
7.4
Киноафиша Фильмы Артур Миллер: Писатель
7.4

Артур Миллер: Писатель

, 2017
Arthur Miller: Writer
США / документальный / 18+
Постер фильма Артур Миллер: Писатель
7.4

О фильме

Тонкий и правдивый портрет знаменитого американского драматурга и прозаика, обладателя Пулитцеровской премии Артура Миллера, созданный его дочерью. Ребекка Миллер десятилетиями снимала импровизированные интервью с отцом – именно этот бесценный материал лег в основу документального проекта. Опираясь на богатство семейного архива, фильм дает новое представление о жизни Миллера как творца и исследует его характер во всей сложности и противоречивости. Мы узнаем, как один из самых острых социальных комментаторов Америки сформулировал свои принципы, и как его жизнь в определенной степени повлияла на культуру страны в 20 веке.

В ролях

Robert A. Miller
Self - Arthur and Mary's Son
Тони Кушнер
Self - Playwright and Screenwriter
Майк Николс
Майк Николс
Self - Theater and Film Director
Джоан Аллен
Джоан Аллен
Self
Роберт Брюлер
Self
Джоэн Коуплэнд
Self - Arthur's Younger Sister
Питер Фальк
Питер Фальк
Self
Кларк Гейбл
Кларк Гейбл
Self
Джон Гуэйр
Self
Джон Эдгар Гувер
Self
Режиссер Ребекка Миллер
Композитор Michael Rohatyn
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 1 сентября 2017

Где посмотреть фильм

Амедиатека
Производство HBO Documentary Films, Round Films
Другие названия
Arthur Miller: Writer, Arthur Miller, az író, Arthur Miller: Escritor, Arthur Miller: Pisarz, Arthur Miller: Scriitor, Arthur Miller: Yazar, Артур Миллер: Писатель, 亞瑟米勒：作家的養成

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 27 декабря 2022

Отзывы о фильме

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