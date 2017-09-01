Артур Миллер: Писатель, 2017

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Тонкий и правдивый портрет знаменитого американского драматурга и прозаика, обладателя Пулитцеровской премии Артура Миллера, созданный его дочерью. Ребекка Миллер десятилетиями снимала импровизированные интервью с отцом – именно этот бесценный материал лег в основу документального проекта. Опираясь на богатство семейного архива, фильм дает новое представление о жизни Миллера как творца и исследует его характер во всей сложности и противоречивости. Мы узнаем, как один из самых острых социальных комментаторов Америки сформулировал свои принципы, и как его жизнь в определенной степени повлияла на культуру страны в 20 веке.