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Бизнес по-казахски в Индии
Отзывы о фильме «Бизнес по-казахски в Индии»
Biznes po-kazakhski v Indii
Бизнес по-казахски в Индии
2022 / Казахстан
7.3
Оцените
10
голосов
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User
7 января 2023, 21:52
Оценка
👍🏻👍🏻👍🏻 классная комедия😅😍
7 января 2023, 21:52
1
0
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Жанибек Исманов
11 января 2023, 19:01
Оценка
Ассалом алейкум всем! Хочу поделится своим впечатлением от фильма Н. Коянбаева " Бизнес по казахский в Индии". Фильм мне совсем не понравился, шутки вообще не о чем, актеры сыграли свои роли очень слабо! Что могу сказать мне было стыдно за этот ужасный фильм! Я считаю казахский народ достоин лучшего. Прекращайте позорить и не уважать своих зрителей!
11 января 2023, 19:01
0
0
Ответить
Valery Oberemko
13 января 2023, 16:10
Оценка
Классная франшиза. Тонкий юмор! Респект Казахстану!
13 января 2023, 16:10
0
0
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Улдана Абаевна
24 января 2023, 21:36
Оценка
Мағынасы жоқ, не кино түсіргенсіз?! Босқа кеткен уақытым-ай((.
24 января 2023, 21:36
0
0
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