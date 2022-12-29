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Бизнес по-казахски в Индии
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Бизнес по-казахски в Индии, 2022

2022 / Казахстан
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О фильме

Герои фильмов - Жомарт и его родственники, которые вместе работают в отеле и периодически попадают в различные комичные ситуации. Есть Еркош, который всегда теряется во время международных путешествий. Еркош терялся в Америке, случайно улетал в Африку и даже пропадал на территории Северной Кореи. Шестая часть франшизы будет в Индии, но в этот раз потеряется Жомарт, и Еркош с родственниками будут искать его. Основной посыл каждого фильма - показать внутренний мир и быт страны, в которой происходят события; мир богатых и бедных, улицы, дома, природу, людей с их ценностями. Зрители вместе с главными героями путешествуют и узнают много интересного о странах, поэтому комедия «Бизнес по-казахски» популярна каждый год.

Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 29 декабря 2022
Режиссер
Анвар Матжанов
В ролях
Нурлан Коянбаев
Жан Байжанбаев
Дарига Бадыкова
Авика Гор
Рамазан Амантай
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бизнес по-казахски в Индии 1 постер
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