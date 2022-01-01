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Рождество с Джой Рождество с Джой
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Christmas Joy

Рождество с Джой, 2018

2018 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Джой занимается рыночными исследованиями и хочет добиться повышения в своей фирме. Пока генеральный директор компании присматривается к успехам Джой, её тётя ломает лодыжку, вскоре ей предстоит операция. И хотя время совсем неудачное, Джой решает уехать в свой родной городок Кристал-Фолс к тёте. Звёзды сходятся, и Джой встречает свою прежнюю любовь - Бена Эндрюса, в больнице, где он работает. Сначала Джой лишь заботится о своей тёте и даже замещает её и становится председателем на местном фестивале печенья. Однако со временем она впускает Бена в свою жизнь. Бен и Джой становятся главными организаторами фестиваля печенья и делают всё для того, чтобы он удался.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2018
Режиссер
Моника Митчелл
В ролях
Даниэль Панабэйкер
Даниэль Панабэйкер
Мэтт Лонг
Люсия Уолтерс
Люсия Уолтерс
Беверли Эллиотт
Шеннон Чан-Кент
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рождество с Джой 1 постер
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