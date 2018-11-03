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Постер фильма Рождество с Джой
6.4
Киноафиша Фильмы Рождество с Джой
6.4

Рождество с Джой

, 2018
Christmas Joy
США / семейный, мелодрама / 18+
Постер фильма Рождество с Джой
6.4

О фильме

Джой занимается рыночными исследованиями и хочет добиться повышения в своей фирме. Пока генеральный директор компании присматривается к успехам Джой, её тётя ломает лодыжку, вскоре ей предстоит операция. И хотя время совсем неудачное, Джой решает уехать в свой родной городок Кристал-Фолс к тёте. Звёзды сходятся, и Джой встречает свою прежнюю любовь - Бена Эндрюса, в больнице, где он работает. Сначала Джой лишь заботится о своей тёте и даже замещает её и становится председателем на местном фестивале печенья. Однако со временем она впускает Бена в свою жизнь. Бен и Джой становятся главными организаторами фестиваля печенья и делают всё для того, чтобы он удался.

В ролях

Даниэль Панабэйкер
Даниэль Панабэйкер
Joy Holbrook
Мэтт Лонг
Ben Andrews
Люсия Уолтерс
Люсия Уолтерс
Margie Carter
Беверли Эллиотт
Ruby Dempsey
Шеннон Чан-Кент
Renee
Габриель Роз
Габриель Роз
Poppy Weatherton
Сьюзэн Хоган
Shirley Andrews
Фред Хендерсон
Ed Andrews
Крис Шилдс
Dr. Walsh
Тейлор Гастингс
Ashley Jules
Режиссер Моника Митчелл
Сценарист Jennifer Maisel, Трэйси Андрин, Nancy Naigle
Композитор Patric Caird
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в мире 3 ноября 2018
Производство Hallmark Channel, Crown Media Productions
Другие названия
Christmas Joy, Noël à Crystal Falls, Bozicno veselje, Il Natale di Joy, La alegría de la Navidad, Коледата на Джой, Рождество с Джой

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 12 декабря 2022

Отзывы о фильме

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