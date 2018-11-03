Рождество с Джой, 2018

Джой занимается рыночными исследованиями и хочет добиться повышения в своей фирме. Пока генеральный директор компании присматривается к успехам Джой, её тётя ломает лодыжку, вскоре ей предстоит операция. И хотя время совсем неудачное, Джой решает уехать в свой родной городок Кристал-Фолс к тёте. Звёзды сходятся, и Джой встречает свою прежнюю любовь - Бена Эндрюса, в больнице, где он работает. Сначала Джой лишь заботится о своей тёте и даже замещает её и становится председателем на местном фестивале печенья. Однако со временем она впускает Бена в свою жизнь. Бен и Джой становятся главными организаторами фестиваля печенья и делают всё для того, чтобы он удался.