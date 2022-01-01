Фарах, 2022

Жанр: драма триллер В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Продолжительность 1 час 59 минут Год выпуска 2022 Режиссер Хасиба Фрейха В ролях Стефани Атала Маджди Мачмучи Надер Абд Альхай Джозеф Акики Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат