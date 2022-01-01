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Галантные Индии: Перезагрузка Галантные Индии: Перезагрузка
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Indes galantes

Галантные Индии: Перезагрузка, 2020

2020 / Франция
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
Это своеобразный дебют как для 30 танцоров хип-хопа, крампа, брейк-данса, вогинга, так и для режиссера-постановщика Клемана Кожитора и хореографа Бинту Дембеле. Такого Парижская опера еще не видела. Совместив уличные танцы и оперное пение, они предлагают новое прочтение шедевра Жан-Филиппа Рамо, барочной оперы «Галантная Индия». Наблюдая за репетициями и выступлениями труппы, мы ближе знакомимся с героями фильма и их судьбой, а также задаемся вопросом политического толка - «Может ли новое поколение...
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2020
Режиссер
Филипп Безья
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Галантные Индии: Перезагрузка 2 постера
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