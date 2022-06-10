Караоке, 2022

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о выходе в прокат 7.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9 Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 10 июня 2022 Режиссер Моше Розенталь В ролях Лиор Ашкенази Сэссон Габаи Рита Шукрун Таллин Абу Ханна Тимор Коэн Все актеры и съемочная группа 1 постер

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