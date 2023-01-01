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Сальваторе — сапожник снов
Сальваторе — сапожник снов, 2020: актеры и роли
Salvatore: Shoemaker of Dreams
Сальваторе — сапожник снов
2020 / Италия
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Сальваторе — сапожник снов, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лука Гуаданьино
Luca Guadagnino
В ролях
Сальваторе Феррагамо
Salvatore Ferragamo
Грейс Коддингтон
Grace Coddington
Кристиан Лубутен
Christian Louboutin
Сьюзи Менкес
Suzy Menkes
Майкл Стулбарг
Michael Stuhlbarg
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