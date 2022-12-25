Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заклятье: 13-й этаж" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
ROH: Аида
Киноафиша Фильмы ROH: Аида
ROH: Aida

ROH: Аида, 2022

2022 / Великобритания
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Пленная царевна Аида стала ценным трофеем в войне Египта и Эфиопии. Амбициозный военачальник Радамес борется со своими чувствами к Аиде. Они сближаются, но обоим придётся делать мучительный выбор между верностью Родине и любовью. В этой новой постановке режиссёр Роберт Карсен переносит действие политического эпоса Верди в наши дни. Борьба за власть и разрушительная ревность происходят в декорациях современного тоталитарного государства. Великолепной монументальной партитурой Верди дирижирует Антонио Паппано, музыкальный руководитель Королевской оперы. Совместная постановка с Лирической оперой Чикаго.

Продолжительность 3 часа 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 25 декабря 2022
Режиссер
Роберт Карсен
В ролях
Елена Стихина
Франческо Мели
Людовик Тезье
Соломон Ховард
Агнешка Релис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма ROH: Аида 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Покерфейс
Покерфейс
2022, США, триллер
Царство против разбойников
Царство против разбойников
2022, Россия, анимация, семейный
Честный развод 2
Честный развод 2
2022, Россия, комедия
Чинк: Хвостатый детектив
Чинк: Хвостатый детектив
2022, Россия, комедия, приключения, детектив, семейный
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Ламборгини: Человек-легенда
Ламборгини: Человек-легенда
2022, Италия, драма, биография
Корабль в Пусан
Корабль в Пусан
2022, Корея, боевик, криминал, фантастика
Умная Маша
Умная Маша
2022, Россия, комедия
Сестры
Сестры
2022, Россия, ужасы
Любовники
Любовники
2022, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши