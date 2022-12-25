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Постер фильма ROH: Аида
Киноафиша Фильмы ROH: Аида

ROH: Аида

, 2022
ROH: Aida
Великобритания / опера / 18+
Постер фильма ROH: Аида

О фильме

Пленная царевна Аида стала ценным трофеем в войне Египта и Эфиопии. Амбициозный военачальник Радамес борется со своими чувствами к Аиде. Они сближаются, но обоим придётся делать мучительный выбор между верностью Родине и любовью. В этой новой постановке режиссёр Роберт Карсен переносит действие политического эпоса Верди в наши дни. Борьба за власть и разрушительная ревность происходят в декорациях современного тоталитарного государства. Великолепной монументальной партитурой Верди дирижирует Антонио Паппано, музыкальный руководитель Королевской оперы. Совместная постановка с Лирической оперой Чикаго.

В ролях

Елена Стихина
Франческо Мели
Соломон Ховард
Агнешка Релис
Людовик Тэзье
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 3 часа 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 25 декабря 2022
Дата выхода
25 декабря 2022 Казахстан 16+

Рейтинг фильма

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Обновлено 5 августа 2024

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