ROH: Аида, 2022

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Пленная царевна Аида стала ценным трофеем в войне Египта и Эфиопии. Амбициозный военачальник Радамес борется со своими чувствами к Аиде. Они сближаются, но обоим придётся делать мучительный выбор между верностью Родине и любовью. В этой новой постановке режиссёр Роберт Карсен переносит действие политического эпоса Верди в наши дни. Борьба за власть и разрушительная ревность происходят в декорациях современного тоталитарного государства. Великолепной монументальной партитурой Верди дирижирует Антонио Паппано, музыкальный руководитель Королевской оперы. Совместная постановка с Лирической оперой Чикаго.
|25 декабря 2022
|Казахстан
|16+