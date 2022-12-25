ROH: Аида, 2022

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о выходе в прокат О фильме Пленная царевна Аида стала ценным трофеем в войне Египта и Эфиопии. Амбициозный военачальник Радамес борется со своими чувствами к Аиде. Они сближаются, но обоим придётся делать мучительный выбор между верностью Родине и любовью. В этой новой постановке режиссёр Роберт Карсен переносит действие политического эпоса Верди в наши дни. Борьба за власть и разрушительная ревность происходят в декорациях современного тоталитарного государства. Великолепной монументальной партитурой Верди дирижирует Антонио Паппано, музыкальный руководитель Королевской оперы. Совместная постановка с Лирической оперой Чикаго. Развернуть Продолжительность 3 часа 25 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 25 декабря 2022 Режиссер Роберт Карсен В ролях Елена Стихина Франческо Мели Людовик Тезье Соломон Ховард Агнешка Релис Все актеры и съемочная группа 1 постер

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