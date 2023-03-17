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Страна, которая поет
7.1
Страна, которая поет
, 2023
Zeme, kas dzied
Латвия / драма, исторический / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
7.1
Страна, которая поет
Трейлер
Трейлер
О фильме
О первом Вселатвийском празднике песни и танца, который прошел в 1873 году.
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В ролях
Вилис Даудзиньш
Bernhards Dirikis
Андрис Булис
Rihards Tomsons
Айнарс Анчевскис
Janis Fridrihs Baumanis
Андрис Кейшс
Atis Kronvalds
Гиртс Кестерис
Janis Cimze
Наурис Брикманис
Krisjanis Kalnins
Прийт Пиус
Jurgis
Марина Ребека
Арунас Валинскас
Police Master
Марта Янчевска
Anna
Окунев, Александр Анатольевич
Governor
Sergey Podymin
Policeman 2
Режиссер
Марис Мартинсонс
Сценарист
Марис Мартинсонс
,
Дайнис Иванс
,
Линда Крукле
Композитор
Екаб Янцевскис
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Латвия
Продолжительность
2 часа 30 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
19 февраля 2025
Премьера в мире
17 марта 2023
Дата выхода
17 марта 2023
Латвия
4 июля 2025
Эстония
Производство
K Films
Другие названия
Zeme, kas dzied, In the Land That Sings, Maa, mis laulab
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Рейтинг фильма
7.1
Оцените
11
голосов
6.1
IMDb
Обновлено 14 ноября 2024
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Страна, которая поет
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