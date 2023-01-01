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Страна, которая поет
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Zeme, kas dzied Страна, которая поет 2023 / Латвия
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Страна, которая поет, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марис Мартинсонс
В ролях
Вилис Даудзиньш Vilis Daudziņš Андрис Булис Andris Bulis Айнарс Анчевскис Ainārs Ančevskis Андрис Кейшс Андрис Кейшс Andris Keišs Гиртс Кестерис Girts Kesteris Наурис Брикманис Nauris Brikmanis Прийт Пиус Priit Pius Марина Ребека Marina Rebeka Арунас Валинскас Arūnas Valinskas Марта Янчевска Marta Jančevska
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