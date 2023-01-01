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Земля внутри
Киноафиша Фильмы Земля внутри Земля внутри, 2022: актеры и роли
The Land Within Земля внутри 2022 / Косово / Швейцария
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Земля внутри, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фисник Максвиль Fisnik Maxville
В ролях
Флорист Байгора Florist Bajgora Луана Байрами Луана Байрами Luàna Bajrami Луан Яха Luan Jaha Арта Мучай Arta Muçaj Фредерик Штаймер Frédéric Steimer Ирена Алиу Irena Aliu Арменд Смайли Armend Smajli Эра Балай Era Balaj Мэй-Линда Косумович May-Linda Kosumovic
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