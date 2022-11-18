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Постер фильма Земля внутри
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Земля внутри

, 2022
The Land Within
Косово, Швейцария / драма, детектив, триллер / 18+
Постер фильма Земля внутри
7.1

В ролях

Флорист Байгора
Remo
Луана Байрами
Луана Байрами
Una
Луан Яха
Skender (2008)
Арта Мучай
Orestina (2008)
Фредерик Штаймер
Herrman
Ирена Алиу
Арменд Смайли
Эра Балай
Мэй-Линда Косумович
Vincent Rime
Admin (Male)
Hélène Hudovernik
Admin (Female 2)
Joëlle Fretz
Admin (Female 1)
Режиссер Фисник Максвиль
Сценарист Матильда Хензелин, Фисник Максвиль, Бритта Ринделауб, Юлл Ука, Mathilde Henzelin
Композитор Nicolas Rabaeus
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Косово / Швейцария
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 18 ноября 2022
Производство Alva Film, Cinéforom, Ikone Studio
Другие названия
The Land Within, La terre intérieure, Landet inom mig, Maa sisälläni, Osa mullast, The Land Within Me, Toka brenda meje

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
5.7 IMDb
Обновлено 21 ноября 2022

Отзывы о фильме

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