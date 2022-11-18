Земля внутри, 2022

В ролях
Арта Мучай
Orestina (2008)
Vincent Rime
Admin (Male)
Hélène Hudovernik
Admin (Female 2)
Joëlle Fretz
Admin (Female 1)
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Фисник Максвиль
Сценарист
Матильда Хензелин, Фисник Максвиль, Бритта Ринделауб, Юлл Ука, Mathilde Henzelin
Композитор
Nicolas Rabaeus
Детали фильма
Страна
Косово / Швейцария
Продолжительность
1 час 58 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
18 ноября 2022
Производство
Alva Film, Cinéforom, Ikone Studio
Другие названия
The Land Within, La terre intérieure, Landet inom mig, Maa sisälläni, Osa mullast, The Land Within Me, Toka brenda meje