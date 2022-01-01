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Глаза завидущие
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Einayim G'dolot

Глаза завидущие, 1974

1974 / Израиль
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1974
Премьера в мире 2 января 1974
Режиссер
Ури Зоар
В ролях
Алёна Эйнштейн
Арик Айнштейн
Сыма Элияху
Исраэль Сегал
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Глаза завидущие 1 постер
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