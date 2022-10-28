Горничная, 2022

Жанр: драма исторический мелодрама Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 1 час 50 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 28 октября 2022 Режиссер Мариана Ченгель Солчанска В ролях Дана Дроппова Зузана Маурери Вица Керекеш Анна Гейслерова Карел Добры Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат