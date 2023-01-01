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Скоро в прокате "Моя ужасная сестра 2"
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Горничная
Горничная, 2022: актеры и роли
Sluzka
Горничная
2022 / Чехия / Словакия
6.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Горничная, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мариана Ченгель Солчанска
Mariana Čengel Solčanská
В ролях
Дана Дроппова
Dana Droppová
Зузана Маурери
Zuzana Mauréry
Вица Керекеш
Vica Kerekes
Анна Гейслерова
Anna Geislerová
Карел Добры
Karel Dobrý
Цирил Добры
Cyril Dobrý
Лукаш Пельк
Lukáš Pelč
Петер Надасди
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